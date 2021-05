Vor den letzten vier Runden der Challenge League beträgt der Vorsprung von Leader GC plötzlich wieder nur vier Punkte. Eine Woche nach dem 3:1 im Spitzenkampf gegen Thun verloren die Zürcher in Aarau 1:2.

Der erste Saisonsieg über die Grasshoppers war zugleich Aaraus sechster Heimsieg in der Meisterschaft in Serie. Alle Tore fielen in der zweiten Halbzeit. GC-Goalgetter Shkelqim Demhasaj glich nach 74 Minuten Aaraus Führungstor aus, das der junge kosovarische Stürmer Liridon Balaj erzielt hatte. Aber die neuerliche Führung, nach 86 Minuten erzielt von Mickaël Almeida, brachten die Aarauer über die Distanz. Almeida wurde in der Nachspielzeit mit Gelb-Rot vom Platz gestellt.

Pflichtsieg für Thun

Thun feierte derweil gegen Chiasso einen glanzlosen Pflichtsieg. Die Berner Oberländer schlugen den Tabellenletzten 2:0. Im Abstiegskampf fuhren Kriens und Neuchâtel Xamax wertvolle Siege ein. Die Innerschweizer gewannen bei Stade Lausanne-Ouchy 2:1 und bauten die Reserve auf Schlusslicht Chiasso auf fünf Punkte aus. Die Neuenburger setzten sich in Winterthur 1:0 durch.