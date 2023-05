Ein Fussball-Leckerbissen war der Spitzenkampf in der 32. Challenge-League-Runde zwischen Yverdon und Lausanne-Sport wahrlich nicht. Der einzige Treffer der Partie gelang Yverdon-Stürmer Brian Beyer in der 58. Minute. Der 26-Jährige erhielt 20 Meter vor dem Strafraum den Ball und drückte ab. Thomas Castella im Tor der Lausanner kam zwar mit den Fäusten noch an den Ball, konnte den scharfen Schuss aber nicht mehr über die Latte lenken.

Lausanne zu harmlos

Yverdon belohnte sich für eine insgesamt aktivere Partie. Bereits in der ersten Halbzeit hatte die Mannschaft von Trainer Marco Schällibaum die Chance auf die Führung gehabt. Castella lenkte nach einer Ecke einen Kopfball von Théo Berdayes an die Latte.

Von Lausanne kam zu wenig, um den Leader ernsthaft in Gefahr zu bringen. Ludovic Magnins Equipe fehlte die letzte Durchschlagskraft vor dem Tor, um mit einem Sieg in der Tabelle zu Yverdon aufzuschliessen.

Remis auf dem Brügglifeld

Im Verfolgerduell zwischen dem FC Aarau und Wil konnten beide Mannschaften nicht vom Ausrutscher von Lausanne profitieren. Trotz der Unterstützung von 6'006 Fans auf dem Brügglifeld endete die hart umkämpfte Partie torlos. Obwohl Boris Smiljanics Aarau das Spiel dominierte, konnten es selten echte Torgefahr erzeugen.

Das Unentschieden hat dazu geführt, dass Wil nun an Lausanne vorbeigezogen ist und den 2. Tabellenplatz belegt. Aarau hingegen ist auf den 5. Platz zurückgefallen, hat aber immer noch nur 4 Punkte Rückstand auf den direkten Aufstiegsplatz.

Schaffhausen dreht Partie – Lausanne-Ouchy ohne Blösse

In den anderen Partien gewann Schaffhausen gegen Bellinzona mit 2:1. Die Tessiner gingen in der 52. Minute durch Cristian Souza per Penalty in Führung. Die Schaffhauser konnten aber auf den Rückstand reagieren und glichen nur 10 Minuten später durch Robin Kalem aus. 7 Minuten vor Schluss sah Bellinzona-Verteidiger Lucas Peres die Ampelkarte. Davide Mariani konnte die numerische Überlegenheit für Schaffhausen mit dem 2:1-Siegtreffer ausnutzen.

Stade Lausanne-Ouchy schloss dank dem 2:0-Sieg zuhause gegen Neuenburg zum Spitzentrio auf. Liridon Mulaj (73. Minute) und Teddy Okou (87.) trafen für Lausanne. Uli Fortes Xamax kam in der 94. Minute zu einem Penalty. Aimery Pinga rutschte bei der Schussabgabe allerdings weg und traf nur den Pfosten.