In der 34. Runde der Challenge League verliert der FC Aarau gegen den FC Wil nach einer 2:0-Führung mit 2:4.

Damit liegen die zweitplatzierten Aargauer nur noch 3 Punkte vor Verfolger Carouge.

Für den FC Schaffhausen gibt es keine Rettung mehr: Der FCS steht 2 Runden vor Schluss als Absteiger fest.

Vor einer Woche mussten die Spieler des FC Aarau nach dem 1:2 im Duell um den Aufstieg beim FC Thun die Hoffnung auf die direkte Promotion begraben. Jetzt kassierten die Aargauer in der 34. Runde der Challenge League gegen Wil eine 2:4-Heimniederlage und müssen plötzlich um Rang 2, der zur Teilnahme an der Barrage berechtigt, fürchten.

Aarau liegt 2 Runden vor Schluss nur noch 3 Punkte vor Étoile Carouge (2:1 bei Xamax). In einer Woche kommt es in der Westschweiz zum Direktduell.

Aaraus fatale 18 Minuten

Die Aarauer Niederlage gegen Wil war unnötig und hatte sich lange nicht abgezeichnet. Nach Toren von Valon Fazliu und Nikola Gjorjev führte der FCA nach 33 Minuten mit 2:0. Doch zwischen der 41. und 59. Minute kassierten die Aarauer gleich 4 Gegentreffer. Von diesem Schock erholte sich das Heimteam nicht mehr.

Hakan Yakins Schaffhausen muss runter

Mit einem Heimsieg im Direktduell mit Stade Nyonnais hätte Schlusslicht Schaffhausen seinen Rückstand auf Rang 9 auf 4 Punkte verringern können. Doch das Gegenteil trat ein: Nach der 2:3-Niederlage gegen die Waadtländer steht die Mannschaft von Trainer Hakan Yakin bereits 2 Runden vor Schluss als Absteiger fest. Der FCS hatte im Verlauf der Saison wegen «Verletzung der Informationspflicht» von der Liga einen Abzug von 3 Punkten aufgebrummt bekommen.

Im Spiel der letzten Chance konnte Eliseu Nadjack für Schaffhausen unmittelbar nach der Pause auf 1:2 verkürzen und brachte so die Hoffnung zurück. Diese knickte jedoch Tiago Escorza eine Viertelstunde vor Schluss mit dem 3:1 für Stade Nyonnais.

17-minütiger Unterbruch nach 3. Gäste-Treffer

Der entscheidende Gegentreffer erzürnte Teile des Schaffhauser Anhangs derart, dass in der Fankurve mehrere laute Böller gezündet wurden. Weil die mahnenden Worte des Stadionspeakers keine Wirkung zeigten, versammelte Schiedsrichter Johannes von Mandach die Spieler an der Mittellinie und schickte sie später in die Kabine. Erst nach 17-minütigem Unterbruch konnte weitergespielt werden.

Resultate