Fast ein Jahr nach der Übernahme ist der neue GC-Präsident Sky Sun erstmals in der Schweiz.

Im April 2020 wurde GC von der «Champions Union HK Holdings Limited» übernommen. Das Ziel: Der Rekordmeister soll an die Spitze des Schweizer Fussballs zurückkehren.

Der neue Präsident Sky Sun leitete die Geschäfte seither aus seiner Heimat China. Eine Einreise in die Schweiz war aufgrund von Visa-Einschränkungen durch die Corona-Pandemie nicht möglich. Die GC-Fans bekamen ihn bisher nur in einer Videobotschaft zu Gesicht, in der er mit der Aussprache des Klubnamen noch seine liebe Mühe hatte («Tschii Sii»).

Erfreut über Tabellenlage

Nun ist der 36-Jährige in der Schweiz angekommen. Gegenüber dem vereinseigenen «86TV» gab der Präsident ein erstes Interview. Er sei froh, endlich in der Schweiz zu sein und habe die grosse Mehrheit des Staff schon kennengelernt. «Mit der Situation des Klubs bin ich vertraut, dennoch ist es besser persönlich mit den Mitarbeitern zu arbeiten.»

Er sei erfreut über die aktuelle Tabellenlage der Grasshoppers und man werde gemeinsam kämpfen, um den Wiederaufstieg zu erreichen. Das Interview beendete der Chinese mit einem stilsicheren «Hopp GC».