Yverdon spielt in der vorletzten Runde der Challenge League zuhause gegen Aarau 1:1 und macht den Aufstieg perfekt.

Zum ersten Mal seit dem Abstieg 2006 spielen die Waadtländer damit wieder in der Super League. Im Stadion Municipal fallen innert kurzer Zeit zwei kuriose Tore.

Lausanne ist dem direkten Aufstieg ebenfalls ganz nah: Nach dem 2:0-Erfolg über Wil fehlt noch ein Punkt am Samstag in Aarau – der Barrage-Platz ist sicher.

Stade LS (Rang 3), Wil (4.) und Aarau (5.) trennen nur einen Punkt: Der Kampf um den Barrage-Platz spitzt sich zu.

Zum ersten Mal seit der Saison 2005/06 wird Yverdon in der kommenden Spielzeit wieder in der Super League mittun. Den Waadtländern reichte am vorletzten Spieltag ein 1:1-Unentschieden gegen den FC Aarau, um den Aufstieg perfekt zu machen.

00:28 Video Schluss, aus, vorbei: Yverdon steigt in die Super League auf Aus Sport-Clip vom 23.05.2023. abspielen. Laufzeit 28 Sekunden.

Das Team von Marco Schällibaum kann damit nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze in der Challenge League verdrängt werden. Die Tore im Stade Municipal fielen in der Startphase und auf äusserst kuriose Weise:

15. Minute: Torhüter Kevin Martin unterläuft einen harmlosen Befreiungsschlag von Aleksandar Cvetkovic komplett und lässt den Ball über sich hinweg ins Tor springen – 1:0 für Aarau.

17. Minute: Ein Schuss von Brian Beyer wird abgelenkt, knallt an die Lattenunterkante und landet via Goalie Simon Enzler im Tor – Ausgleich.

00:54 Video Slapstick in Yverdon: Die Torhüter sehen nicht gut aus Aus Sport-Clip vom 23.05.2023. abspielen. Laufzeit 54 Sekunden.

Danach dominierte Yverdon die Partie, konnte bis zur Pause aber keinen Profit aus der Überlegenheit schlagen. In der 2. Halbzeit waren die Aargauer das bessere Team und kamen in der Nachspielzeit dem Siegtreffer noch ganz nahe.

Aarau noch mit kleiner Chance

Trotzdem darf der FCA weiterhin vom Aufstieg träumen – wenn auch nicht vom direkten. Weil Stade-Lausanne-Ouchy in Vaduz den Sieg in der 95. Minute aus der Hand gab und nur 2:2 spielte, liegt der Barrage-Platz noch in Reichweite. Dazu muss im Heimspiel am Samstag aber ein Sieg gegen Lausanne her. Und Stade-Lausanne-Ouchy sowie Wil müssen patzen.

Schliessen 01:39 Video Schällibaum: «Sehr viele Emotionen und sehr viel Stolz» Aus Sport-Clip vom 23.05.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 39 Sekunden. 01:15 Video Smiljanic: «Gratulation an Yverdon – es ist hochverdient» Aus Sport-Clip vom 23.05.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 15 Sekunden. 01:41 Video Beyer: «Das ist unglaublich» (frz.) Aus Sport-Clip vom 23.05.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 41 Sekunden.

Lausanne vor direktem Wiederaufstieg

Ein Jahr nach dem Abstieg aus der Super League stehen die Chancen für Lausanne gut, den direkten Wiederaufstieg zu schaffen. Die Lausanner feierten zuhause einen 2:0-Erfolg über Wil. Somit genügt dem Team von Coach Ludovic Magnin am Samstag in Aarau ein Punkt, um aufzusteigen. Den Barrage-Platz haben die Waadtländer schon mal auf sicher.

Für Wil ist der direkte Aufstieg nach der Niederlage zwar auch weg, die Barrage aber durchaus noch greifbar. Am Samstag empfangen die Ostschweizer allerdings Leader Yverdon.

04:02 Video Zusammenfassung Lausanne – Wil Aus Sport-Clip vom 23.05.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 2 Sekunden.

Showdown am Samstag

Ein Aufsteiger aus der Challenge League steht also fest. Fest steht auch, dass nach Yverdon ein weiteres Team aus dem Kanton Waadt den direkten Aufstieg schaffen wird – und dieses Team kommt aus Lausanne. Die Fussball-Fans dürfen sich auf einen weiteren Showdown am Samstag freuen. Gegen 20 Uhr werden definitiv alle Entscheidungen in der Challenge League gefallen sein.

02:22 Video Zusammenfassung Vaduz – Stade-Lausanne-Ouchy Aus Sport-Clip vom 23.05.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 22 Sekunden.

Die Ausgangslage vor der letzten Runde:

Rang/Team Punkte Tore nächster Gegner 2. Lausanne 60 56:41 (+15) Aarau (a) 3. Stade-Lausanne-Ouchy 57 64:53 (+11) Bellinzona (h) 4. Wil 56 62:50 (+12) Yverdon (h) 5. Aarau 56 61:55 (+6) Lausanne (h)

Zusammenfassungen der weiteren Partien vom Dienstag

Schliessen 00:41 Video Schaffhausen – Xamax 1:1 Aus Sport-Clip vom 23.05.2023. abspielen. Laufzeit 41 Sekunden. 00:58 Video Bellinzona – Thun 3:0 Aus Sport-Clip vom 23.05.2023. abspielen. Laufzeit 58 Sekunden.