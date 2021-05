Die Grasshoppers kommen in der 35. Runde der Challenge League bei Xamax nur zu einem 1:1-Unentschieden.

Der Rekordmeister bleibt damit zum 4. Mal in Folge sieglos.

Weil Thun gegen Aarau zuhause 1:3 verliert, verbleiben die Zürcher dennoch auf dem direkten Aufstiegsplatz.

Die Grasshoppers konnten ihre fehlende Form im Saison-Endspurt auch beim Tabellenvorletzten Xamax nicht verbergen. Der Rekordmeister spielte gegen die Neuenburger nur 1:1, verhinderte damit aber immerhin die 4. Niederlage in Serie. Die Tore auf der Maladière fielen innert 3 Minuten: Raphaël Nuzzolo (26.) brachte den Gastgeber in Front, ehe Léo Bonatini (29.) zum Ausgleich traf. Xamax war in der Schlussphase dem Erfolg näher und kam durch Louis Mafouta (89./93.) beinahe noch zum Siegtreffer.

Der Blick nach Thun nach Spielschluss dürfte beim Team von Interimstrainer Zoltan Kadar für kollektives Aufatmen gesorgt haben. Die Berner Oberländer verloren gegen Aarau zuhause 1:3 und verpassten den Sprung an die Tabellenspitze. Mickael Almeida traf für die Aarauer doppelt, der Anschlusstreffer durch Nicola Sutter (81.) nach einem Eckball kam zu spät. Filip Stojilkovic sorgte in der Nachspielzeit für die definitive Entscheidung.

Fällt Thun noch auf Rang 3 zurück?

In der letzten Runde am kommenden Donnerstag kann GC zuhause gegen Kriens den direkten Aufstieg aus eigener Kraft realisieren. Thun tritt in Wil an, das drittklassierte Aarau, das bei einer erneuten Thuner Niederlage noch auf den Barrageplatz vorstossen könnte, empfängt Stade Lausanne.

Legende: Aufatmen bei GC Der Rekordmeister hat den Aufstieg nach wie vor in den eigenen Füssen. Keystone

Chiasso noch nicht unten

Thun droht sogar noch, den Barrage-Platz zu verpassen. Eine Runde vor Schluss beträgt der Vorsprung auf das drittplatzierte Aarau nur noch 3 Punkte (bei gleicher Tordifferenz). Im Tabellenkeller hat sich Kriens derweil aus dem Abstiegskampf verabschiedet. Die Innerschweizer schlugen Winterthur 3:0 und stellten den Klassenerhalt sicher.

Diesen hat Chiasso noch im Blick. Weil die Tessiner in Schaffhausen einen Punkt holten, bleibt der Klassenerhalt für den Tabellenletzten noch möglich. Mit einem Sieg gegen Xamax im Direktuell mit 3 Toren Unterschied würde Chiasso den Gang in die Promotion League abwenden. In der letzten Partie des Abends schlug Stade Lausanne-Ouchy Wil zuhause mit 3:0.