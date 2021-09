Nach 4 Siegen und 2 Unentschieden hat es den FC Winterthur in der 7. Runde auswärts gegen Vaduz erstmals erwischt. Routinier Milan Gajic und Nico Hug schossen den Absteiger schon in der 1. Halbzeit mit 2:0 in Front. Dank dem Sieg rücken die Liechtensteiner bis auf einen Punkt an die Winterthurer heran. Xamax (13 Punkte) winkt am Mittwoch die Möglichkeit, die Tabellenspitze zu übernehmen.

Schaffhausen siegt bei Andermatt-Premiere

Im 1. Meisterschaftsspiel unter Trainer Martin Andermatt fuhr der FC Schaffhausen zuhause gegen Thun 3 Punkte ein. Die Gastgeber gerieten früh in Rückstand, schafften aber die Wende zum 2:1. Der eingewechselte Goalgetter Ivan Prtajin erzielte in der 74. Minute das Siegestor. Danach trafen Saleh Chihadeh und Miguel Castroman für Thun Pfosten und Latte.

Dem Spitzenquartett gehört auch der FC Aarau an. Dank frühen Toren von Verteidiger Jan Kronig und Donat Rrudhani siegten die Aargauer daheim gegen Wil 2:0. Dass Marco Aratore in der zweiten Halbzeit einen Foulpenalty nicht verwerten konnte, fiel nicht ins Gewicht.

