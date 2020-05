Wenige Spieler in der Challenge League können auf eine so erlebnisreiche Karriere zurückblicken wie Markus Neumayr. Die wohl aussergewöhnlichste Station in der Laufbahn des Deutschen war sein Engagement beim FC Esteghlal im Iran. Der frühere Bundesliga-Trainer Winnie Schäfer holte seinen Landsmann im Sommer 2018 in die Persian Golf Pro League.

«Der Fussball hat im Iran einen unglaublich hohen Stellenwert. Als ich dorthin gewechselt bin, ist mein Instagram-Account von 10'000 auf 150'000 Follower explodiert», erzählt Neumayr.

Legende: Hat in seiner Karriere so einiges erlebt. Markus Neumayr. imago images

Mit Piqué über den FC Lugano plaudern

Über 100'000 Leute verfolgten Neumayrs Treiben auch, als er in Asiens Champions League gegen Al Sadd und Barça-Ikone Xavi antrat.

Mit einem aktuellen Protagonisten des FC Barcelona, nämlich mit Gerard Piqué, tauscht sich Neumayr auch heute noch regelmässig aus: «Zuletzt telefonierten wir, als es um den FC Lugano ging.» Piqué informierte sich bei seinem Kumpel aus der gemeinsamen Zeit bei Manchester United, da er mit seiner Kosmos-Gruppe überlegte, den Tessiner Klub zu übernehmen.