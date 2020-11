Die letzte Minute der Nachspielzeit war bereits angebrochen, als GC zum allerletzten Angriff blies. Eine Flanke vom rechten Flügel landete im Zentrum, wo Cristian Ponde den Kopf hinhielt und zum Ausgleich einnickte.

Damit konnten die Zürcher die 3. Niederlage aus den letzten 5 Spielen mit Ach und Krach abwenden. Thun, das bis dahin in der Defensive eine starke Leistung gezeigt hatte, war in der 55. Minute per Penalty durch Kenan Fatkic in Führung gegangen.

In der Folge bot sich den Gästen, die unter Trainer Carlos Bernegger 3 der letzten 4 Spiele für sich entschieden hatten, mehrmals die Chance, die Entscheidung herbeizuführen. Doch Gabriel Kyeremateng scheiterte am Pfosten (57.) und Dennis Salanovic am eigenen Unvermögen.

Legende: Vor Plüschtieren statt vor Fans Die Grasshoppers haben auf ihre Art auf das Grossveranstaltungs-Verbot reagiert. imago images

Plüschtiere als Zuschauer

Die Partie fand zwar ohne lebendige Fans statt, aber nicht vor leeren Rängen. Rund 1000 Plüschtiere nahmen auf der Tribüne Platz. Die Aktion verleitete den einen oder anderen Akteur auf dem Feld zum Schmunzeln, wie GC-Marketing-Leiter Adrian Fetscherin in der Pause gegenüber blue sagte.

GC werde die Plüschtiere im Namen seiner Fans zu einem späteren Zeitpunkt Kinderkrippen, Kindergärten, Kinderspitälern, Heimen und weiteren Institutionen und Einrichtungen überreichen.