Ob mit rechts oder mit links, Mirza Mujcic ist vom Penaltypunkt eine Wucht. Der schwedische Innenverteidiger in Diensten des FC Schaffhausen fühlt sich mit beiden Füssen wohl – und stellt damit die gegnerischen Goalies in der Challenge League vor mächtige Probleme. «Das verwirrt die Torhüter», so Mujcic.

Dem pflichtet FCS-Keeper David da Costa bei: «Es ist ein Detail mehr, auf das man achten muss.» Trainer Murat Yakin schätzt Mujcics Variabilität: «Es ist eine besondere Qualität, nicht nur beim Penaltyschiessen, sondern auch im Spiel.» Vom Penaltypunkt hat der 27-Jährige in dieser Saison bereits 6 Mal reüssiert – das ist Bestwert in der Challenge League.

Warum Mujcic sein «Amt» als designierter Elfmeterschütze jüngst aber verloren hat, erfahren Sie im Videobeitrag oben.