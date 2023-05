In der Challenge League geht es in die heisse Phase. In der 32. Runde spielen die Top-4-Teams gegeneinander.

Legende: Wer setzt sich im Spitzenkampf durch? Yverdons Anthony Sauthier und Lausannes Archie Brown. KEYSTONE / Jean-Christophe Bott

5 Runden vor Schluss steht in der Challenge League wohl einer der wichtigsten Spieltage im Kampf um den Aufstieg an. Gleich alle Top-4-Mannschaften spielen gegeneinander: Das zweitplatzierte Lausanne-Sport fordert den Leader aus Yverdon und der FC Wil (3.) muss auf dem Brügglifeld in Aarau (4.) ran.

Aarau auf dem 4. Platz braucht im «6-Punkte-Spiel» gegen Wil dringend 3 Punkte, wenn es den Anschluss an das Spitzentrio halten will. Gewinnen die Wiler hingegen und bezieht Lausanne-Sport gleichzeitig eine Niederlage, könnten die Ostschweizer auf den 2. Platz vorrücken. Dieser berechtigt in dieser Saison zum direkten Aufstieg in die Super League.

Yverdon könnte davonziehen

Yverdon könnte die Verfolger am Freitag mit einem Vollerfolg auf bis zu 6 Zähler distanzieren. Doch genau jetzt befindet sich die Mannschaft von Trainer Marco Schällibaum in einer kleinen Baisse: Gegen Vaduz erreichte man nur ein Unentschieden, gegen Bellinzona setzte es gar eine 1:2-Niederlage ab.

01:51 Video Archiv: Leader Yverdon taucht gegen Bellinzona Aus Sport-Clip vom 21.04.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 51 Sekunden.

Letzter Spieltag könnte entscheidend sein

Auch der letzte Spieltag, an dem die 4 Mannschaften in anderen Konstellationen wieder aufeinandertreffen werden, verspricht Spannung. Selbst bei einer Niederlage müssen die Mannschaften ihre Aufstiegsträume also noch nicht begraben.