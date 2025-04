Aarau verliert Thun nach 7. Remis in Folge weiter aus den Augen

Der FC Aarau kann weiterhin nicht gewinnen. Der Tabellenzweite der Challenge League kassierte im Duell mit Schlusslicht Schaffhausen zum dritten Mal in Serie ein Gegentor in der Nachspielzeit und musste sich damit zum siebten Mal in Folge mit einem Unentschieden begnügen.

Der 1:1-Ausgleich war zudem äusserst bitter zustande gekommen: Marcin Dickenmann köpfelte den Ball nach einem Schaffhauser Freistoss unglücklich ins eigene Tor.

Thun braucht noch einen Sieg zum Aufstieg

Aarau verlor damit weiter an Boden auf Leader Thun. Dieser erfüllte beim 2:0-Sieg in Neuenburg seine Pflicht und entschied auch das vierte Aufeinandertreffen der Saison mit Xamax für sich. Leonardo Bertone per Elfmeter (18.) und Elmin Rastoder (28.) waren für die Thuner Treffer verantwortlich.

Die Berner Oberländer liegen nun bereits 8 Punkte vor den Aarauern. Im nächsten Spiel am kommenden Freitag kommt es in der Stockhornarena zum Direktduell. Mit einem Sieg können die Thuner den direkten Aufstieg in die Super League klarmachen.

Challenge League