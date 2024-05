Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Erhält Glückwünsche zu seinem Hattrick Koro Koné (Mitte) nach seinem dritten Treffer des Abends. Freshfocus/Marc Schumacher

Der FC Thun und der FC Sion spielen weiter in einer eigenen Liga in der Challenge League. Die beiden Mannschaften, die Aufsteiger und Barrage-Teilnehmer unter sich ausmachen werden, gewannen ihre Spiele deutlich. Die Sittener feierten im heimische Tourbillon einen klaren 4:0-Sieg gegen den FC Wil. Dejan Sorgic führte seine Mannschaft mit einem Doppelpack auf die Siegesstrasse.

In Baden feierte der FC Thun derweil einen 5:1-Sieg. Mats Hanke hatte die Aargauer zwar in Führung gebracht, doch noch vor der Pause kehrte Koro Koné die Partie für die Berner Oberländer. In der 2. Halbzeit komplettierte Koné seinen Hattrick (51.), Vasilije Janjicic (74.) aus der Distanz und Ihsan Sacko (84.) erhöhten auf 5:1.

Badens kurzes Challenge-League-Abenteuer

Für Baden ist das Challenge-League-Abenteuer zu Ende. Nach einem Jahr in der zweithöchsten Liga müssen die Badener wieder den Gang in die Promotion League antreten. Durch den Punktgewinn des FC Schaffhausens (1:1 gegen Nyon) wurde Badens Abstieg drei Runden vor Schluss besiegelt.