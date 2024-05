2:1 in Aarau: Sion macht nächsten Schritt in Richtung Aufstieg

Legende: Freuen sich über weitere 3 Punkte im Aufstiegsrennen Ilyas Chouaref und Torschütze Théo Bouchlarhem (rechts), nach dem zwischenzeitlichen 1:0. Freshfocus/Claudio De Capitani

Mit 2:1 siegte der FC Sion am Auffahrtsdonnerstag auswärts beim FC Aarau. Damit machten die Walliser einen weiteren Schritt in Richtung direkten Wiederaufstieg in die Super League. Der FC Thun, der am Samstag Schaffhausen empfängt, liegt mit einem Spiel weniger 6 Punkte hinter den Sittenern zurück. Zwei Runden stehen in der Challenge League noch aus.

Théo Bouchlarhem brachte die Sittener auf dem Brügglifeld in der 33. Minute erstmals in Führung. Der Ausgleich der Gastgeber folgte postwendend: Nur 3 Minuten später verwertete Shkelqim Demhasaj eine Hereingabe. Unmittelbar vor der Pause sah der Aarauer Isaac Pappoe nach einem rüden Foul die rote Karte. Trotz numerischer Überzahl erlöste Georgi Russew die Gäste erst in der 76. Minute mit dem 2:1-Siegtreffer.

Um die «goldene Ananas»

In den anderen Spielen am Donnerstag ging es sportlich um nichts mehr. Die AC Bellinzona überholte Nyon dank einem 3:1-Auswärtssieg im Direktduell und belegt nun Rang 7. Der feststehende Absteiger Baden verlor in Wil mit 1:3.