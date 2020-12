Die Grasshoppers bezwingen Kriens am 12. Spieltag der Challenge League mit 2:0 und untermauern ihre Spitzenposition.

Challenge League am Freitag

Mitte Oktober kassierte GC in Kriens eine 2:5-Klatsche. Weniger als 2 Monate später revanchierten sich die Zürcher nun. Im Letzigrund setzte sich der Leader der Challenge League mit 2:0 gegen die Innerschweizer durch.

Der Schweizer U21-Internationale Petar Pusic brachte die «Hoppers» nach 35 Minuten mit einem Abstauber in Front, Giotto Morandi doppelte in der 79. Minute nach. Dank dem Sieg baute GC den Vorsprung das zweitplatzierte Lausanne-Ouchy auf 4 Punkte aus.

Nächste Pleite für Xamax

Neuchâtel Xamax ist weiter im freien Fall. Der Absteiger unterlag zuhause Aarau mit 2:4 und musste die 5. Niederlage in Serie einstecken. Die Neuenburger liegen in der Tabelle an zweitletzter Stelle.

Marco Aratore und Filip Stojilkovic brachten Aarau in der ersten halben Stunde auf die Siegerstrasse. Xamax reichte es zwar 2 Mal zum Anschlusstreffer. Mehr lag für die Romands aber nicht drin.

Die ebenfalls am Freitag angesetzte Partie zwischen Lausanne-Ouchy und Wil musste wegen starken Schneefalls abgesagt werden. Das Spiel wird am 22. Dezember nachgeholt.