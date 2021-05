Die Grasshoppers kassieren in der Challenge League bei Winterthur die 3. Niederlage in Serie und bangen nun um den direkten Aufstieg.

GC verliert in Winterthur – Thun kann am Dienstag aufschliessen

Challenge League am Montag

Die Grasshoppers sind drauf und dran, den bereits sicher geglaubten Aufstieg in die Super League zu verspielen. In der drittletzten Runde der Challenge League unterlag der Leader mit 1:2 in Winterthur.

Auf der Schützenwiese ging für GC nach der Pause alles schief. 9 Minuten nach dem Wiederanpfiff schloss Samir Ramizi einen schönen Angriff zum 1:0 für das Heimteam ab. Wenig später wurde Toti nach einer Notbremse vom Platz gestellt und in der 67. Minute erhöhte der 20-jährige Adrian Gantenbein mit seinem ersten Profitreffer auf 2:0 für Winterthur. Mehr als das 1:2 durch Petar Pusic gelang den Grasshoppers in Unterzahl nicht mehr. Es war Winterthurs 1. Sieg seit 5 Spielen.

Ist der Vorsprung am Dienstagabend weg?

Es ist erst zweieinhalb Wochen her, als GC mit einem 3:1-Sieg gegen den ersten Verfolger Thun scheinbar eine Vorentscheidung im Kampf um den direkten Aufstieg geschafft hatte. Seither verlor das Team von Trainer João Pereira aber 3 Mal de suite. Am Mittwoch könnte Thun mit einem Sieg gegen Schaffhausen punktemässig zu GC aufschliessen.

Im 2. Montagsspiel trennten sich Stade Lausanne-Ouchy und Xamax im Romand-Derby 1:1. Die Neuenburger sicherten sich somit einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf.