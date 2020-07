Lausanne kurz vor dem Aufstieg in die Super League

Lausanne schlägt GC im Spitzenspiel der 32. Runde der Challenge League zuhause mit 1:0.

Den Siegtreffer schiesst Ndoye in der Nachspielzeit.

Damit haben die Westschweizer bei einer Partie mehr 11 Punkte Vorsprung auf GC.

Am Ende fiel der Treffer doch noch: Als sich beide Mannschaften scheinbar schon mit einem torlosen Unentschieden abgefunden hatten, schlug die grosse Stunde von Dan Ndoye. Der 19-Jährige fackelte in der 91. Minute nicht lange und schoss das Leder mit einem Gewaltsschuss volley ins linke Lattenkreuz. GC-Goalie Mirko Salvi blieb ohne Abwehrchance, zumal Hoppers-Verteidiger Elias Mesonero den Ball noch leicht abfälschte.

Dank des 1:0-Sieges gegen GC steht Lausanne nach zweijähriger Absenz vor der Rückkehr in die Super League. Die Zürcher weisen bei noch 5 ausstehenden Spielen 11 Punkte Rückstand auf. Bereits nächste Woche könnte der definitive Aufstieg der Romands feststehen.

Spektakelloser Spitzenkampf

Das «6-Punkte-Spiel» auf der Pontaise verlief vor dem späten Treffer von Ndoye über weite Strecken ereignisarm. In der ersten Halbzeit blieben Strafraumszenen mit Ausnahme einer kleinen Unsicherheit von GC-Goalie Mirko Salvi absolute Mangelware.

Im zweiten Durchgang übernahmen die Grasshoppers das Spieldiktat und kamen zu vereinzelten Torchancen. Am gefährlichsten wurde es dabei, als die Lausanner Abwehr in der 51. Minute gleich drei Torschüsse der Gäste unmittelbar nacheinander abwehren musste.

Kann GC den Barrage-Platz verteidigen?

Der Leader hatte kurz vor dem Siegtor bereits die Chance auf die Entscheidung, als Aldin Turkes erst im letzten Moment noch von Djibril Diani per Grätsche vom Ball getrennt werden konnte. Der darauffolgende Eckball führte dann zum Treffer von Ndoye.

Für GC geht es nach der ersten Niederlage unter Trainer Zoltan Kader nun um die Sicherung des Barrageplatzes. Der Schweizer Rekordmeister liegt momentan 4 Zähler vor Vaduz und 6 vor Kriens, das allerdings eine Partie mehr ausgetragen hat.

Für Lausanne geht es am Dienstag weiter mit dem Auswärtsspiel bei Vaduz, während GC am selben Tag Schaffhausen im Letzigrund empfängt. Die Munotstädter trotzten dem SC Kriens am Freitagabend beim 0:0 einen Punkt ab.