Freude, Ungläubigkeit und in Gedanken bei Alessandrini

Die Spieler von Stade Lausanne-Ouchy feierten in den ersten Minuten nach dem Schlusspfiff ausgelassen auf dem Rasen. Dank dem 4:2-Erfolg im Rückspiel gegen den FC Sion machten die Waadtländer den sensationellen Aufstieg in die Super League perfekt. Die Akteure liessen sich von den Fans herzen und schlossen ihre Familienmitglieder auf der Pontaise in die Arme.

Nachdem er sich etwas hatte sammeln können, sagte Doppeltorschütze Liridon Mulaj ins SRF-Mikrofon: «Es ist unglaublich. Wenn ich ehrlich bin, muss ich gestehen, dass ich nicht daran geglaubt habe, als ich hierhin wechselte.» Und Mulaj, der im Sommer von Kriens zu Lausanne-Ouchy stiess, fügte an: «Ich bin mega stolz auf die Mannschaft und darauf, was wir in dieser Saison geleistet haben.»

«Der Aufstieg gehört auch ihnen»

Linus Obexer wählte ganz nüchterne Worte: «Es ist schön und wir freuen uns», sagte der ehemalige YB-Spieler. Neben dem Aufstieg kam für den Verteidiger einen Tag nach seinem 26. Geburtstag noch etwas anderes überraschend: «Normalerweise», gab er mit einem Augenzwinkern zu Protokoll, «sind nicht ganz so viele Leute hier.» In der Tat: Kamen in der Challenge League im Schnitt bloss etwas über 1000 Zuschauer zu den Heimspielen von Lausanne-Ouchy, wohnten dem Barrage-Rückspiel 10'754 Fans bei.

In all die Aufstiegs-Euphorie mischten sich bei den Spielern von Lausanne-Ouchy aber nachdenkliche Gedanken. Schliesslich hatte die Mannschaft im Verlauf der Saison mehrere Schicksalsschläge wegstecken müssen. Im Dezember verunfallte Mitspieler Elia Alessandrini in den Ferien bei einem Unfall tödlich. Zudem verstarb die Frau eines Assistenztrainers.

«All das hat uns zusammengeschweisst», so Mulaj. Teamkollege Obexer sagte: «Diese Vorfälle zeigten wieder einmal den Wert des Lebens auf und führten einem vor Augen, was wirklich wichtig ist im Leben. Schlussendlich ist Fussball nur eine Nebensache. Der Aufstieg gehört auch diesen beiden Personen.»