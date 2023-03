Nach 15 Minuten stand es bereits 3:0 für die Gäste aus dem Berner Oberland. Es schien, als würde jeder Abschluss den Weg ins Netz finden. Das Gegenteil beim FCS: Dem Heimteam wurden innert 4 Minuten gleich 2 Penaltys zugesprochen. Der erste landete neben dem Tor, der zweite in den Händen von Thun-Goalie Matteo Matic.

Thun zurück im Aufstiegsrennen

Auch in der 2. Halbzeit nahm das Schaffhauser Unglück seinen Lauf. In der 50. Minute schien es erst den 3. Penalty für das Heimteam zu geben, doch dann griff der Schiedsrichter in die Hosentasche und zeigte Javier Navarro wegen einer Schwalbe die 2. gelbe Karte. In der Folge erzielten die Thuner, die am Dienstag im Cup gegen YB 0:5 verloren hatten, noch 2 Tore zum 5:0-Endstand.

Damit haben die Berner Oberländer aus den letzten 5 Spielen 13 Punkte geholt; sie liegen in der Tabelle 3 Punkte hinter dem viertplatzierten Stade Lausanne-Ouchy, das in Bellinzona dank einem Penalty-Treffer zu einem 1:0-Sieg kam.