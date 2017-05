FCZ: Nach der Frischzellenkur ist vor der Bewährungsprobe

Beim FC Zürich ist die Freude über die Rückkehr in die Super League riesig. Trotz Respekt vor der kommenden Saison haben die Stadtzürcher bereits wieder hohe Ziele im Visier.

Canepa über das Jahr in der Challenge League 0:42 min, vom 22.5.2017

«Das Jahr in der Challenge League hat uns gut getan, das muss man ehrlich sagen», stellt FCZ-Präsident Ancillo Canepa klar. Man habe die Gelegenheit gehabt, viele Dinge zu überdenken und gewisse Massnahmen zu ergreifen. «Das war wie eine Frischzellenkur.»

Personelle Veränderungen stehen an

Vom umgehenden Wiederaufstieg können sich die Stadtzürcher aber (noch) nichts kaufen. «Für uns geht es jetzt darum, die Zukunft zu planen, um dann hoffentlich in der Super League bestehen zu können», sagt Canepa, der gemäss NZZ zusammen mit seiner Frau in dieser Saison 4 bis 5 Millionen Franken Privatgeld in den Klub investiert hat.

« Unser Anspruch ist es, um Europacup-Plätze zu spielen. » Ancillo Canepa



Forte über die Planung für nächste Saison

Was es braucht, um in der Super League zu bestehen, ist für Uli Forte klar: «Verstärkungen müssen in jeder Linie her. Die Challenge und die Super League sind zwei verschiedene Welten», so der Trainer. Konkret: Nach der «Frischzellenkur» steht der FCZ vor einer Verjüngungskur, Spieler aus dem eigenen Nachwuchs sollen integriert werden. Ob und in welcher Form die Zürcher auf dem Transfermarkt zuschlagen wollen, wird sich zeigen.

Eigener Anspruch vs. Realität

Obwohl der FCZ die Rückkehr aus der Fussballprovinz zurück in die höchste Spielklasse gerade erst perfekt gemacht hat, kommen Canepa und Forte nicht darum herum, ihre Ziele für die neue Saison zu formulieren. Und so sagt der Präsident: «Wir sind ambitioniert, müssen aber auch realistisch bleiben. Ich denke aber schon, dass wir nächste Saison um die Europacup-Plätze spielen wollen. Das ist unser Anspruch.»

Canepa über die kommende Saison 0:43 min, vom 22.5.2017

Sendebezug: SRF zwei, sportaktuell, 21.05.2017, 21:45 Uhr