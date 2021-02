GC lässt in Wil Punkte liegen

Die Thuner Wiederaufstiegsambitionen haben einen weiteren Dämpfer erlitten. Nach dem 0:2 vor einer Woche gegen Leader GC setzte es für die Berner Oberländer in Schaffhausen ein 0:4 ab.

Dominik Schweizer hatte für die Gäste nach wenigen Sekunden eine Topchance vergeben. Stattdessen brachte Danilo del Toro (4.) die Schaffhauser früh in Front. Danach passte bei Thun nicht mehr viel zusammen.

Legende: Zwei Volltreffer Francisco Rodriguez steuerte das 2:0 und 4:0 bei. Freshfocus

Francisco Rodriguez (22./73.) und Liga-Topskorer Rodrigo Pollero (37.) schossen das souveräne Heimteam zum Sieg und damit auf den Barrage-Platz. Die punktgleichen Berner Oberländer liegen neu an 3. Position.

GC lässt Punkte liegen

GC verhinderte derweil nur mit Glück die 5. Saisonniederlage. In Wil kamen die Zürcher dank einem späten Treffer von Cristian Ponde (83.) zu einem 1:1. Die Ostschweizer, die wie die «Hoppers» in diesem Jahr noch ungeschlagen sind, waren nach einer knappen Stunde durch Tician Tushi in Führung gegangen.

Dank dem einen Punkt beläuft sich der Vorsprung der Grasshoppers in der Tabelle auf das Verfolger-Duo Schaffhausen und Thun auf 6 Punkte.