GC-Präsident Sky Sun ist erstmals seit der Übernahme in Zürich. Im Interview spricht er über seine Ziele mit GC.

Am Freitagabend war es endlich so weit: Sky Sun, seit fast einem Jahr Präsident des Traditionsklubs, konnte im Letzigrund erstmals ein Spiel der Grasshoppers live im Stadion mitverfolgen. Die Pandemie hatte eine frühere Reise in die Schweiz verhindert.

Sky Sun freute sich über einen 4:1-Sieg der Zürcher und sprach daneben über seine Ambitionen mit GC. «Wir haben uns längerfristig verpflichtet. Wir sehen in GC ein grosses Potenzial», so der 36-jährige Chinese. «GC ist ein schlafender Riese. Es hat die Geschichte, die Einrichtungen und die Akademie. Das ist speziell im Vergleich mit anderen Klubs.»

Im Interview oben spricht der GC-Präsident ausserdem über konkrete Ziele und die vakante Position des Sportchefs sowie darüber, wie er die enttäuschten Fans zurückholen will.