Heftige Klatsche in Runde 13 1:5 im Tessin: Leader Aarau geht bei Schlusslicht Bellizona unter

Der FC Aarau erleidet in der Challenge in Bellinzona die 2. Saisonniederlage – und was für eine.

08.11.2025, 21:13

Der FC Aarau kassiert eine Schockniederlage. Der Leader der Challenge League geht in der 13. Runde beim zuvor sieglosen Schlusslicht Bellinzona mit 1:5 unter. Bei einem Sieg des FC Vaduz am Sonntag würde der Vorsprung der Aargauer auf die Liechtensteiner auf 3 Punkte schmelzen.

Der fast makellos in die Saison gestartete FC Aarau legte in Bellinzona einen Auftritt zum Vergessen hin. Michael Gonçalves, Armando Sadiku, Aaron Rey und Jonatan Mayorga trafen zur 4:0-Pausenführung der Tessiner, die zuvor in dieser Saison nur im Cup gegen den Viertligisten SC Nebikon gewonnen hatten.

«Ketchup-Effekt» bei Bellinzona

Willy Vogt, der in der ersten Halbzeit mit drei Assists brilliert hatte, traf nach 59 Minuten zum 5:0. Damit schoss Bellinzona in einer knappen Stunde gegen den FCA gleich viele Tore wie zuvor in zwölf Runden oder 18 Spielstunden.

Challenge League

