Der Aufstieg ist zum Greifen nah: Yverdon schlägt Thun in der 33. Runde der Challenge League mit 1:0.

Legende: Später Jubel Ali Kabacalman schiesst Yverdon ins Glück. Archiv Keystone/LAURENT GILLIERON

Es dürfte der Treffer gewesen sein, der Yverdon den Aufstieg in die Super League bringt: In der 91. Minute erzielte Ali Kabacalman das goldene Tor zum 1:0-Heimsieg gegen Thun. Zuvor hatte im Stade Municipal alles auf eine Punktetrennung hingedeutet. Thuns Lucien Dähler war einem Torerfolg noch am nächsten gekommen, doch der Berner Oberländer traf nur die Latte (50.).

Yverdon fehlt noch 1 Punkt

3 Runden vor Schluss weisen die Waadtländer 9 Punkte Vorsprung auf Barrage-Platz 3 auf. Diesen besetzt aktuell der FC Wil, der am Freitag in Bellinzona 2:3 verloren hatte. Auf Platz 2 liegt Lausanne-Sport, 6 Punkte hinter Yverdon. Für die Romands wäre es der 4. Aufstieg in die höchste Schweizer Spielklasse, letztmals gelang die Promotion vor 17 Jahren. Dazu reicht ein Punkt aus den letzten 3 Spielen.

Während sich Thun nach der unglücklichen Last-Minute-Niederlage wohl aus dem Kampf um den Barrage-Platz verabschieden muss, kann Aarau am Sonntag mit einem Sieg in Vaduz bis auf einen Zähler an Wil und das punktgleiche Stade-Lausanne-Ouchy heranrücken.