Die Munotstädter stehen nach dem klaren Heimsieg punktgleich mit Winterthur an der Tabellenspitze. Auch Vaduz gewinnt.

Der Aufstiegskampf in der Challenge League bleibt spannend. In den beiden Freitagspartien der 31. Runde haben mit Schaffhausen und Vaduz gleich zwei Verfolger mit Heimsiegen ihre Ambitionen unterstrichen.

Bobadilla trifft doppelt

Dabei geriet der FCS gegen Wil nach einer Viertelstunde gar in Rückstand. Doch nur 4 Minuten später hatten die Munotstädter die Partie bereits gedreht. Mit seinem 2. Treffer sorgte Raul Bobadilla nach etwas mehr als einer halben Stunde für die Vorentscheidung. Danach blieben die Tore in der Nordschweiz lange Mangelware.

Bevor Wils Valon Fazliu in der vorletzten Spielminute ebenfalls noch den Doppelpack realisierte, trafen mit Danilo Del Toro (73.) und Joaquin Ardaiz zuvor zwei weitere Hausherren. Dank dem 5:2-Erfolg schliessen die Schaffhauser mit neu 55 Punkten zu Leader Winterthur auf. Die Eulachstädter weisen derzeit noch das bessere Torverhältnis auf und gastieren am Sonntag in Yverdon.

Sutter führt Vaduz zum Sieg

Auch beim Duell zwischen Vaduz und Neuchâtel Xamax traf einer doppelt: Manuel Sutter. Die Tore des Österreichers in der 12. und 26. Minute sollten die einzigen bleiben – und dem Team aus dem Fürstentum den 2:0-Heimsieg bescheren. Damit ziehen die Liechtensteiner punktemässig mit Aarau (am Samstag gegen Kriens) auf Platz drei gleich.