Die Grasshoppers haben dank dem 3. Sieg in Serie den Vorsprung auf das zweitplatzierte Thun auf 5 Punkte ausgebaut. Gegen Aarau gewinnen die Zürcher in einer unterhaltsamen Partie mit 2:1.

Aarau war in der 12. Minute durch Filip Stojilkovic in Führung gegangen. Unmittelbar nach der Pause brachte Léo Bonatini den Rekordmeister zurück ins Spiel. Dem Ausgleichstor war ein umstrittener Zweikampf zwischen GC's Allan Arigoni und Aaraus Raoul Giger vorausgegangen.

Jäckle verschiesst Penalty

Ein glückliches Händchen bewies GC-Coach Joao Perreira in der 62. Minute. Der eingewechselte Shkelqim Demhasaj traf nur wenige Sekunden nach seiner Einwechslung zum entscheidenden 2:1.

Kurz vor und kurz nach Demhasajs Treffer nach trafen die Aarauer Bastien Conus und Jérôme Thiesson je einmal Pfosten und Latte. Die Aarauer drückten auch in der Folge vehement auf den Ausgleichstreffer. Die grösste Möglichkeit vergab in der Nachspielzeit Olivier Jäckle per Penalty. Der 28-Jährige rutschte aus und schoss über das Tor.