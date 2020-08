Legende: War's das? Zoltan Kadar steht bei GC angeblich vor dem Aus. Keystone

Der Aderlass geht anscheinend weiter. Nachdem GC gestern schon die Abgänge von Oliver Buff, Andreas Wittwer und Mychell Chagas bekanntgegeben hatte, soll heute die Trennung von Trainer Zoltan Kadar verkündet werden. Dies melden die Tamedia-Zeitungen und stützen sich dabei auf Aussagen des 53-jährigen Rumänen.

Dass es für ihn keine Zukunft als Cheftrainer gibt, wisse Kadar seit Montag. «Es kommt ein neuer Trainer. Es wurde mitgeteilt, dass es diesen Staff in dieser Zusammensetzung nicht mehr geben wird», sagt der GC-Coach. Der Sportchef Bernard Schuitemann wird Kadar heute Dienstag zum Gespräch empfangen. Danach dürfte Klarheit herrschen.

Kadar verpasste Barrage mit GC

Kadar führte die Mannschaft in 13 Spielen, von denen er 7 gewann und das letzte am Sonntag mit 0:6 gegen Winterthur verlor – und somit einen Platz in der Barrage verpasste. Er folgte Mitte Mai auf Goran Djuricin, den noch Fredy Bickel installiert hatte. Djuricin hatte Anfang Februar die Nachfolge von Uli Forte angetreten.

Kadar ist, mit einem zweijährigen Unterbruch, seit 2011 in verschiedenen Funktionen für GC tätig. Gut möglich, dass er bei den Hoppers nun wieder ins zweite Glied rückt.