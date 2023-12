Das Challenge-League-Schlusslicht geht mit bekannten Namen in eine unbekannte Zukunft.

Schaffhausen holt Mehmedi und Türkyilmaz an Bord

Neuausrichtung in der Führung

Legende: Absolvierte 76 Länderspiele für die Schweiz Admir Mehmedi. Keystone/Jean-Christophe Bott

Der FC Schaffhausen organisiert sich neu. Der bisherige Verwaltungsratspräsident Roland Klein wird per sofort von Jimmy Berisha (ex-GC) abgelöst, der ausserdem CEO wird. Der gesundheitlich angeschlagene Klein bleibt indes Alleinaktionär des Challenge-League-Klubs.

Samuel Haas, auch er mit GC-Vergangenheit, übernimmt den Posten des COO. Admir Mehmedi, der seine Spielerkarriere im Sommer mit 32 Jahren beendete, wird Sportdirektor.

Türkyilmaz als Hilfs-Scout

Das Amt des Chefscouts bekleidet neu Dusan Pavlovic. Der 46-Jährige bestritt von 1994 bis 2007 insgesamt 119 Spiele in der höchsten Schweizer Liga. Unterstützt wird Pavlovic von Kubilay Türkyilmaz, dem ehemaligen Rekordtorschützen der Schweizer Nati.

Schaffhausen, das vor anderthalb Jahren in der Barrage gegen Luzern den Aufstieg in die Super League verpasste, belegt momentan den 10. und letzten Platz der Challenge League. Zuletzt war der Klub wegen des undurchsichtigen Geschäftsmodells seines Hauptsponsors in die Schlagzeilen geraten. Ein Verkauf soll zur Diskussion stehen.

