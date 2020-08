Joao Pereira heisst der neue Trainer der Grasshoppers. Das verkündeten die Zürcher am Donnerstag an einer Medienkonferenz. Der Portugiese soll den Rekordmeister in der kommenden Saison in die Super League führen. Über die Dauer des Vertrags wurden keine Angaben gemacht.

Pereira tritt die Nachfolge von Zoltan Kadar an, dessen Vertrag auslief. Kadar wird wieder in die Rolle des Assistenztrainers zurückkehren.

Ehemals für Servette tätig

Sportchef Bernard Schuiteman lässt sich in einer Medienmitteilung wie folgt zitieren: «Wir sind überzeugt, mit Joao Pereira einen Trainer gefunden zu haben, dessen Handschrift mit der neuen sportlichen Ausrichtung zusammen passt.»

Der 55-jährige Pereira ist hierzulande kein Unbekannter. In der Saison 2011/12 betreute er für 13 Spiele Servette. Zuletzt war er beim portugiesischen Zweitligisten Academica Coimbra tätig.