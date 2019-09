Legende: Spielte 57 Mal für die Nati Philippe Senderos im März 2016 in Feusisberg. Keystone

Chiasso gelingt Transfer-Coup

Challenge-League-Schlusslicht Chiasso kann einen namhaften Neuzugang verzeichnen. Der 57-fache Nationalspieler Philippe Senderos hat bei den Tessinern einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben. Dort wird er am Donnerstag den Medien vorgestellt. Senderos kehrt 3 Jahre nach seinem Gastspiel bei GC zurück in die Schweiz. Der 34-Jährige war seit Januar vereinslos. Zuletzt spielte der Verteidiger in der MLS bei Houston Dynamo. Klangvolle Stationen in seiner Karriere lauten Arsenal, Milan, Everton und Valencia.