Sieg in Sitten: Thun macht das Aufstiegsrennen noch spannender

Auf 8 Punkte hätte Sion seinen Vorsprung an der Spitze der Challenge League ausbauen können. Stattdessen unterlag das Team von Coach Didier Tholot dem einzigen ernsthaften Verfolger Thun in der 26. Runde mit 1:2. Nur noch 2 Zähler beträgt die Reserve der Walliser auf die Lustrinelli-Equipe.

Gutbubs Déjà-vu

Thun schockte Sion und die 9800 Zuschauer im Tourbillon früh. Der ungenügend gedeckte Marc Gutbub netzte in der 3. Minute per Aufsetzer zur Führung ein. Der 21-Jährige hatte bereits beim 3:2-Sieg der Thuner in Sitten im September getroffen.

Reto Ziegler glich in der 39. Minute vom Elfmeterpunkt aus, nachdem Thun-Hüter Mateo Matic Sions Dejan Sorgic umgerempelt hatte. Doch Verteidiger Nicola Sutter köpfelte die Gäste ins Glück (79.). In der emotionalen Schlussphase sah Thuns Lucien Dähler Gelb-Rot.

Sion gelang auch mit 11 Offensivkräften (sogar Keeper Timothy Fayulu war im gegnerischen Strafraum anzutreffen) der Ausgleich nicht mehr. Damit hat Thun in den bisher 3 Direktbegegnungen 7 Punkte gewonnen – der Hauptgrund, warum das Aufstiegsrennen offen ist wie nie.

Die Stimmen zu Sion – Thun

Schliessen 02:05 Video Lustrinelli: «Wir haben unseren Plan gut umgesetzt» Aus Sport-Clip vom 15.03.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 5 Sekunden. 01:30 Video Ziegler: «Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen» Aus Sport-Clip vom 15.03.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 30 Sekunden. 01:39 Video Sutter: «Die Mannschaft ist das wichtigste bei uns» Aus Sport-Clip vom 15.03.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 39 Sekunden. 01:36 Video Sorgic: «Haben nicht konsequent genug nach vorne gespielt» Aus Sport-Clip vom 15.03.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 36 Sekunden.

Schaffhausen schlägt Bellinzona

Im anderen Freitagsspiel schlug der FC Schaffhausen Bellinzona nach Rückstand mit 2:1 und überholte die Tessiner dank der besseren Tordifferenz.

02:50 Video Zusammenfassung Schaffhausen – Bellinzona Aus Sport-Clip vom 15.03.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 50 Sekunden.