Am Freitagabend machte der FC Thun den Aufstieg klar. Auf Präsident Andres Gerber und Co. warten nun grosse Herausforderungen.

In der Super League ist Thun am anderen Ende der Nahrungskette

Seit Freitagabend um 22:13 Uhr ist der FC Thun wieder erstklassig. Zwar «müssen» die Berner Oberländer noch 3 Partien in der Challenge League bestreiten. Doch in den Köpfen der Verantwortlichen nimmt die 1. Saison in der Super League nach 5 Jahren Zweitklassigkeit bereits viel Platz ein.

So auch bei Andres Gerber, der den FCT in den letzten 20 Jahren geprägt hat wie kein anderer. Zuerst als Spieler, dann als Co-Trainer, später als Sportchef und seit 2020 als Präsident. Gerber sagt mit Blick auf die Spielzeit 2025/26: «Die Super League hat sich in den letzten Jahren verändert. Es spielen nicht nur mehr Klubs in der Liga. Es sind vor allem auch mehr Klubs mit ausländischen Investoren im Hintergrund dabei.»

Gerber spricht von Klubs, die früher «hinter uns in der Nahrungskette waren». Als Beispiel nennt der 52-Jährige Yverdon Sport, das seit rund 2 Jahren in amerikanischen Händen ist. Daneben gäbe es Vereine wie Servette, Lausanne oder Lugano, die wiedererstarkt seien. Es werde eine grosse Herausforderung für Thun und man sei froh, dass man dank des frühzeitigen Aufstieges 3 zusätzliche Wochen für die Planung bekommen habe, so Gerber.

Respekt vor der Aufgabe

Mit welchem Budget und mit welchem Kader Thun in die kommende Spielzeit steigen wird, ist noch nicht klar. Gerber sagt: «Wir werden sehr gefordert sein und ich habe grossen Respekt vor dieser Aufgabe.» Im Klub freut man sich auf die Super League und man ist sich sicher, dass es für die eingespielte Führungsriege ein Vorteil ist, dass der Verein bereits über einen grossen Erfahrungsschatz in der obersten Spielklasse verfügt.

«Wir wollen in der Super League eine gute Rolle spielen», erklärt Gerber. Etwas konkreter formuliert bedeutet das: «Es wäre ein riesiger Erfolg, wenn wir nichts mit dem Abstieg zu tun hätten.» Mit dem speziellen Modus in der Super League haben Ende Saison die Top 6 mit Sicherheit nichts mit dem Abstieg zu tun. Den Einzug in die Championship Group wollte Gerber dann aber doch nicht öffentlich als Thuner Saisonziel formulieren.