Aarau schlägt im letzten Meisterschaftsspiel Rapperswil-Jona 1:0 und sichert sich Rang 2 in der Challenge League.

Die Aargauer spielen damit in der Barrage gegen Xamax um den Aufstieg in die Super League (30. Mai und 2. Juni).

Lausanne bleibt trotz des abschliessenden 6:2-Sieges gegen Vaduz zweitklassig – die Waadtländer liegen einen Punkt hinter Aarau auf Rang 3.

Rapperswil steigt in die Promotion League ab.

Die Entscheidung im mit 6958 Zuschauern sehr gut gefüllten Brügglifeld fiel in der 65. Minute. Stefan Maierhofer traf per Kopf nach mustergültiger Vorarbeit von Marco Schneuwly zum 1:0. Damit verteidigten die Aarauer den 2. Platz, der zur Barrage-Teilnahme berechtigt.

Lausanne nützte auch ein 6:2-Sieg gegen Vaduz nichts mehr. Die Waadtländer, die schon nach 33 Minuten 5:1 geführt hatten, verbleiben mit einem Punkt Rückstand auf Rang 3 und damit in der Challenge League.

Rapperswil muss runter

In den Schlussminuten war Aarau noch einmal gehörig ins Zittern gekommen. Die Gäste verzeichneten in der Nachspielzeit 2 hochkarätige Chancen zum Ausgleich. Ein Tor der St. Galler hätte dem Heimteam Rang 2 gekostet und Rapperswil den Klassenerhalt gesichert.

Doch so hat die Niederlage folgenschwere Konsequenzen: Weil Chiasso in Wil einen Rückstand noch in einen 2:1-Sieg drehte, steigt Rapperswil aus der Challenge League ab.

6 Niederlagen zu Beginn der Saison

Dass Aarau überhaupt so weit gekommen ist, gleicht einem kleinen Fussball-Wunder. Das Team von Trainer Patrick Rahmen war mit 6 Niederlagen in Folge katastrophal in die Saison gestartet. Nach 11 Runden wies der FCA nur gerade 4 Punkte auf. Seit dem 28. Oktober 2018 hat Aarau allerdings nur noch einmal verloren.

