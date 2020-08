Der FC Vaduz bestreitet trotz einer 1:2-Niederlage in Kriens die Barrage um den Aufstieg in die Super League.

Rekordmeister und -cupsieger GC kassiert in der letzten Runde eine 0:6-Klatsche gegen Winterthur, hätte aber 3 Punkte benötigt.

Die Zürcher müssen damit eine weitere Saison in der Challenge League verbringen.

Kurz vor dem Pausenpfiff im Letzigrund sanken die Aktien von GC ins Bodenlose. Der Israeli Anas Mahamid brachte Winterthur in der 43. Minute in Führung. Im Fernduell stand es zwischen Kriens und Vaduz zwar 1:1. Die Zürcher hätten aber eine Niederlage der Liechtensteiner und gleichzeitig einen Sieg gegen Winterthur benötigt, der die schlechtere Tordifferenz (-3) gegenüber Vaduz kompensiert hätte.

Ein Doppelschlag Winterthurs durch Sayfallah Ltaief (53.) und erneut Mahamid (56.) räumte sämtliche Zweifel aus dem Weg. GC ging am Ende gar 0:6 unter. Die Zürcher dürften sich ärgern, denn Kriens leistete Schützenhilfe und bezwang Vaduz nach Rückstand noch 2:1.

Barrage-Termin hängt von Sion ab

GC holte in den letzten 3 Partien nur 2 Punkte und musste Vaduz vorbeiziehen lassen. Die Liechtensteiner, die von den letzten 18 Partien nur deren 2 verloren, erhalten somit die Chance, erstmals nach 3 Jahren wieder in die Super League aufzusteigen. Von 2014 bis 2017 gastierte Vaduz im Oberhaus.

Wann die Barrage gegen den Tabellen-9. über die Bühne geht, entscheidet sich am Montag. Sollte Sion auf dem 9. Rang verharren, würden die beiden Duelle am Montag, 10. August und Donnerstag, 13. August stattfinden. Dies, weil Sion am 6. August den Cup-Viertelfinal gegen Rapperswil-Jona austrägt.

Müsste Thun (aktuell auf Platz 8) den Gang in die Barrage antreten, so würde das Hinspiel am Freitag, 7. August, das Rückspiel am Montag, 10. August steigen.

Lausanne beendet Saison spektakulär

Lausanne, das bereits nach der vorletzten Runde als Aufsteiger festgestanden hatte, bezwang zuhause Wil 5:3. Torschützenkönig Aldin Turkes erzielte das zwischenzeitliche 2:1 und realisierte damit seinen 23. Saisontreffer. Andi Zeqiri traf doppelt und kommt auf 19 Saisontore.