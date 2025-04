Legende: Derzeit wenig Gründe zum Jubeln beim FC Schaffhausen Michael Zanghellini/freshfocus

Der FC Schaffhausen und die AC Bellinzona müssen über die Bücher. Die beiden Challenge-League-Klubs haben von der Lizenzkommission der Swiss Football League am Montagnachmittag schlechte Nachrichten gekriegt: Sie erlangen in erster Instanz keine Lizenz für die Saison 2025/26.

Die SFL erklärt die Verweigerung der Spielberechtigung mit «finanziellen, respektive verfahrenstechnischen Gründen». Immerhin können die beiden Klubs bis Mittwoch, 30. April, Rekurs einlegen. Dann würde spätestens am 21. Mai eine Entscheidung feststehen. Die restlichen 20 Teams der SFL (Super League und Challenge League) erhielten die Lizenz.

Biel und Rapperswil-Jona können aufsteigen

In der Promotion League haben sich der FC Biel und der FC Rapperswil-Jona, beide aktuell in der Spitzengruppe der Meisterschaft, die Zulassung zum Spielbetrieb gesichert – will heissen: Einem Aufstieg in die Challenge League steht zumindest rechtlich nichts im Weg.