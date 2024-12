Per E-Mail teilen

Legende: Punktabzug Für die AC Bellinzona. Marusca Rezzonico/freshfocus

Bellinzona mit Punktabzug

Bellinzona werden drei Punkte wegen einer Verletzung der Informationspflicht des Lizenzierungsreglements abgezogen. Wie die Swiss Football League (SFL) mitteilte, können die Tessiner innert fünf Tagen Rekurs einlegen. Der Vorwurf an die AC Bellinzona lautet: Die Bestätigung über die Bezahlung der Sozialversicherungsbeiträge für den Monat September soll nicht fristgerecht – bis Ende Oktober – eingereicht worden sein, obwohl eine zusätzliche Frist gewährt wurde. Aktuell belegt Bellinzona in der zweithöchsten Liga den 7. Platz. Die Punkte werden erst nach Ablauf der Rekursfrist – oder dem Ende des Verfahrens – abgezogen.

Stade Nyonnais entlässt Trainer

Der Challenge-League-Verein Stade Nyonnais trennt sich von Trainer Christophe Caschili, mit dem er vor eineinhalb Jahren den Aufstieg in die zweithöchste Klasse geschafft hatte. Der Nachfolger ist noch nicht bekannt, wie die Waadtländer mitteilen. Nyon belegt in der Challenge League aktuell den 8. Platz. Nach einem schlechten Start blieb man zuletzt in vier Partien ungeschlagen. Dennoch entschieden sich die Dirigenten nun für den Trainerwechsel.

Challenge League