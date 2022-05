Legende: Rot statt Blauweiss Fabio Fehr bleibt bei Vaduz. Michael Zanghellini/freshfocu

Fehr bleibt in Vaduz

Fabio Fehr verlässt GC und wechselt in die Challenge League zum FC Vaduz. Der 22-jährige Mittelfeldspieler war bereits im Januar auf Leihbasis zu den Liechtensteinern gewechselt, nun zog Vaduz die Kaufoption. Im «Ländle» unterschrieb Fehr einen Vertrag bis Sommer 2024. Bei GC, wo er 2020 zu den Profis kam, wurde Fehr 44 Mal eingesetzt, wobei ihm 2 Tore und 8 Assists glückten.

Bernegger passt nicht zur Thuner Philosophie

Der FC Thun setzt in der kommenden Saison auf einen neuen Trainer. Der Tabellenfünfte der Challenge League wird den noch bis im Sommer 2024 gültigen Vertrag mit Carlos Bernegger auflösen. Als Grund für die Trennung gaben die Berner Oberländer «unterschiedliche Vorstellungen bezüglich der Umsetzung der Spielphilosophie» an. Der 53-jährige Bernegger hatte Thun im Oktober 2020 übernommen und auf Rang 2 geführt. In der Barrage um den Aufstieg in die Super League unterlagen die Berner Oberländer im letzten Frühjahr dem FC Sion. In der laufenden Saison verpassten die Thuner in der Rückrunde den Anschluss an die Spitzenteams Winterthur, Schaffhausen und Aarau.

02:07 Video Archiv: Thun besiegt Tabellennachbar Vaduz Aus Sport-Clip vom 30.04.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 7 Sekunden.