Legende: Spielt nicht mehr für den FC Zürich Mimoun Mahi. Freshfocus

Mimoun Mahi nicht mehr beim FCZ

Mimoun Mahi verlässt den FC Zürich nach einer Saison wieder. Der 26-jährige Offensivspieler wechselt per sofort in die niederländische Eredivisie zum FC Utrecht. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. Der marokkanisch-niederländische Doppelbürger stiess im letzten Sommer zu den Zürchern. In 19 Pflichtspielen gelangen ihm 3 Treffer und 5 Assists.

Yang zurück in der Schweiz

GC hat einen weiteren Neuzugang bestätigt. Die Hoppers verpflichteten Ming-Yang Yang. Der 25-jährige Mittelfeldspieler wechselt von Wolverhampton zu GC. Der gebürtige Basler Yang kam bereits als 18-Jähriger bei Lausanne-Sport zu seinem Debüt in der Super League. Nach seinem Wechsel zum FC Winterthur wurde er 2017 von den «Wolves» engagiert. Yang wechselt ablösefrei nach Zürich, da sein Vertrag bei Wolverhampton ausgelaufen war.

Legende: Spielt neu für die Grasshoppers Ming-Yang Yang. GC

Xamax holt Eigengewächs Texeira zurück

Der 21-jährige Offensivspieler Pedro Teixeira wechselt von den Young Boys zurück zu seinem Stammverein Neuchâtel Xamax. Teixeira war 2017 von Xamax zu YB gestossen. In den letzten Saisons spielte er leihweise in der Challenge League bei Rapperswil-Jona und Kriens.