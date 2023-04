Legende: Seine Zeit in Neuenburg ist vorbei Jeff Saibene. Keystone/Jean-Christophe Bott

Saibene bietet Rücktritt an, Xamax akzeptiert

Jeff Saibene ist nicht mehr Trainer bei Neuchâtel Xamax. Der Luxemburger, der den Challenge-League-Klub im vergangenen September übernommen hatte, bot nach der 2:5-Niederlage am Samstag in Aarau seinen Rücktritt an, was die Klubführung akzeptierte. In 25 Partien konnte der 54-jährige Saibene lediglich drei Siege feiern. Die Neuenburger liegen abgeschlagen mit elf Punkten Rückstand am Tabellenende der zweithöchsten Spielklasse und dürften die Barrage zur Promotion League bestreiten müssen.