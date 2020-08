Legende: Fällt für unbestimmte Zeit aus Nicolas Schindelholz. FC Aarau

Aaraus Schindelholz an einem Lungentumor erkrankt

Schocknachricht beim Challenge-Ligisten Aarau: Der 32-jährige Abwehrspieler Nicolas Schindelholz fällt wegen einem Lungentumor aus, wie der FC Aarau am Dienstag mitteilte. Der Klub sicherte Schindelholz volle Unterstützung zu: «Wir möchten Dir in dieser schwierigen Zeit viel Kraft und Zuversicht zusprechen. Die ganze FCA-Familie steht bedingungslos hinter Dir.» Weitere Angaben wurden nicht gemacht. Schindelholz spielt seit 2018 für die Aarauer, zuvor war er für den FC Luzern und den FC Thun in der Super League tätig.