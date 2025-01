Per E-Mail teilen

Legende: Verpasst einen Grossteil der Rückrunde Julian von Moos. Freshfocus/Pascal Muller

Servette längere Zeit ohne Von Moos

Servette muss im weiteren Verlauf der Super-League-Saison vorerst ohne Julian von Moos auskommen. Der 23-jährige Offensivspieler wird den Genfern aufgrund einer Verletzung am Mittelfuss 10 Wochen lang fehlen. Dies gab der Klub am Mittwoch auf seinen sozialen Netzwerken bekannt. Von Moos wechselte im vergangenen Sommer ablösefrei von St. Gallen zum Cupsieger. In 15 Meisterschaftsspielen für Servette ist dem Linksfuss allerdings noch kein Tor gelungen.

Frist verpasst: Bellinzona verliert drei Punkte

Die Disziplinarkommission der Swiss Football League hat der AC Bellinzona Mitte Dezember drei Punkte abgezogen. Das Rekursgericht der SFL bestätigt nun diesen Entscheid. Der Tessiner Klub aus der Challenge League wurde wegen einer «Verletzung der Informationspflicht» bestraft. Bellinzona hatte die Bestätigung über die Zahlung der Sozialabgaben für den Monat September trotz einer gewährten Nachfrist nicht fristgerecht bis Ende Oktober eingereicht. Mit der Bestätigung durch das Rekursgericht ist der Entscheid endgültig. Die AC Bellinzona behält ihren 7. Rang, ist aber mit 18 Zählern nun punktgleich mit Stade Nyonnais und hat nur noch zwei Punkte Vorsprung auf Schlusslicht Schaffhausen.

Winterthur drohen Konsequenzen

Die Disziplinarkommission der Swiss Football League (SFL) hat ein Verfahren gegen den FC Winterthur eröffnet. Vor der Partie gegen YB am vergangenen Samstag waren im Gästeblock des FC Winterthur pyrotechnische Gegenstände gezündet worden, die teilweise auf dem Spielfeld und im Tribünenbereich gelandet sind. Der FCW hat gemäss der Mitteilung der SFL einige Tage Zeit, Stellung zu nehmen und konkrete Vorschläge zu unterbreiten, wie solche Vorfälle in Zukunft verhindert werden können.

Super League