Legende: Thun will nach oben Nils Reichmuth gibt die Richtung vor. KEYSTONE/Peter Schneider

8 Punkte beträgt der Vorsprung des FC Thun an der Tabellenspitze der Challenge League auf Aarau momentan. Am Freitagabend laden die Berner Oberländer zum Spitzenkampf. Mit einer vorzüglichen Ausgangslage für die Gastgeber: Gewinnt der FC Thun, ist der Aufstieg in die Super League Tatsache.

Einfach wird die Aufgabe gegen den letzten verbliebenen Verfolger aus dem Aargau aber nicht. Zwar kommt Thun mit dem Selbstvertrauen von 4 Siegen in Folge in den Spitzenkampf. Doch Aarau ist seit 19 Partien ungeschlagen. Zuletzt reihte es jedoch Remis an Remis und teilte zuletzt rekordverdächtige 7 Mal in Folge die Punkte.

Gerber will die Arbeit machen

Thun-Präsident Andres Gerber weiss um die Stärke der Gäste und ist sich dem Aufstieg deshalb noch nicht sicher, wie er gegenüber Keystone-SDA sagte: «Ich will überhaupt nicht pessimistisch sein, sondern einfach ruhig und realistisch bleiben. Im Fussball gab es immer wieder ganz verrückte Geschichten. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir es packen. Aber wenn es jetzt am Freitag nicht klappen sollte, würde das die Stimmung wohl etwas trüben. Es ist wichtig, dass wir einfach unsere Arbeit machen.»

Zweifel hat Gerber aber nicht. Doch er betont immer wieder, dass zuerst die Arbeit erledigt werden müsste: «Es ist also nicht gerade eine Selbstverständlichkeit, Aarau zu bezwingen. Wir sind im Flow, wir haben viel Selbstvertrauen, wir haben uns die Zuversicht verdient. Aber denken wir noch nicht zu viel darüber nach. Zuerst die Arbeit.»

Freinacht in Thun?

Ein allfälliger Aufstieg würde am Freitagabend auch zu einer Freinacht in der Stadt Thun führen. Der FC Aarau mit rund 1200 mitreisenden Fans will ebendiese verhindern. Um die Entscheidung noch hinauszuzögern, reicht bereits ein Punkt. Doch tatsächlich reicht den Aargauern wohl nur ein Sieg, um im Rennen um den direkten Aufstieg zu bleiben.

Aarau-Präsident Markus Mahler glaubt an den Erfolg in Thun, wie er in der Aargauer Zeitung erklärte: «Die Mannschaft hat in dieser Saison schon mehrfach bewiesen, dass sie in den grossen Spielen über sich hinauswachsen kann. Ich habe das Gefühl, wir werden einen sackstarken FC Aarau erleben.»

