GC muss im Kampf um den Aufstieg in die Super League erneut einen Dämpfer hinnehmen. Gegen Lausanne-Ouchy setzte es die zweite 1:2-Niederlage in Folge ab.

Innert zwei Minuten stellte Lausanne-Ouchy das Geschehen im Zürcher Letzigrund auf den Kopf. Zeki Amdouni und Mersim Asllani drehten die Partie mit ihren Toren in der 83. und 85. Minute und bestraften GC für seine Passivität in der 2. Halbzeit. Leo Bonatini hatte die Gastgeber in der 20. Minute per Penalty in Führung gebracht.

Thun kann Ausrutscher nicht nutzen

Weil Verfolger Thun beim 1:1 gegen Kriens ebenfalls Punkte abgab, hielt sich der Schaden aus Sicht von GC in Grenzen. Noch immer ist man mit drei Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze.

Vor dem Zielstrich scheint der Aufstieg aber zur Nervensache zu werden. Bereits vor Wochenfrist in Aarau wurde GC ein später Gegentreffer zum Verhängnis. In der Challenge League sind noch drei Runden ausstehend.