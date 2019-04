Legende: Top-Affiche in der Challenge League Leader Servette gegen das drittplatzierte Aarau. Keystone

Der drittplatzierte FC Aarau siegt beim Leader Servette mit 2:1 und träumt weiterhin vom Barrage-Platz.

Aarau kann die Partie mit einem Doppelschlag in der zweiten Halbzeit drehen.

Servette liegt 5 Spiele vor Schluss 8 Punkte vor dem zweitplatzierten Lausanne.

Servette war lange spielbestimmend und lag ab Mitte der 1. Halbzeit dank Alex Schalk in Führung. Spät setzten die Gäste zur Wende an. Gianluca Frontino glich in der 68. Minute aus. Es war erst der zweite Schuss, der auf das Genfer Tor kam. Nur 5 Minuten später sorgte Nicolas Schindelholz mit einer herrlichen Bicicletta für die Aarauer Führung, die bis zum Schluss hielt.

Aarau trifft nächstes Wochenende auf Lausanne, das mit 5 Punkten Vorsprung auf Rang 2 liegt. Die Aargauer müssen gewinnen, wenn sie den Barrageplatz den Lausannern noch streitig machen wollen.