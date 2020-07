Lausanne-Sport unterliegt Winterthur in der 34. Runde der Challenge League auf der Pontaise mit 1:2.

Damit verpassen die Romands den vorzeitigen Aufstieg in die Super League. Dazu hätten sie einen Sieg gebraucht.

Zuvor trennten sich Kriens und GC in einem Spektakel-Spiel 4:4, nachdem die Zürcher zwischenzeitlich mit 3:0 in Führung gelegen hatten.

Die nächste Chance, den Aufstieg perfekt zu machen, bietet sich Lausanne-Sport am kommenden Donnerstag im Derby gegen Lausanne-Ouchy.

Nach dem 1:1 durch Mickaël Nanizayamo in der 67. Minute war der vorzeitige Aufstieg ins Oberhaus für Lausanne-Sport zum Greifen nahe. Doch der Siegtreffer wollte für den Leader der Challenge League nicht mehr fallen.

Legende: Ausgebremst Lausannes Dan Ndoye kommt an Winterthurs Granit Lekaj nicht vorbei. Freshfocus

Im Gegenteil: In den Schlussminuten liess sich Lausanne-Goalie Mory Diaw von einem Distanzschuss des Winterthurers Ousmane Doumbia düpieren und besiegelte damit die überraschende Niederlage gegen die Zürcher.

Noch 2 weitere Chancen

Weil mit GC Lausannes ärgster Konkurrent auf den direkten Aufstiegsplatz ebenfalls Federn liess, dürfte die Heim-Niederlage der Waadtländer gegen Winterthur nicht ins Gewicht fallen. Lausanne fehlen aus den verbleibenden 2 Runden noch 3 Punkte, um definitiv direkt in die Super League aufzusteigen. Am kommenden Donnerstag steigt das Derby gegen Lausanne-Ouchy, 3 Tage später kommt Wil in die Westschweiz.

GC gibt sichergeglaubten Sieg aus der Hand

Am frühen Abend hatten die Grasshoppers Lausanne mit einem Remis in Kriens die Steilvorlage zum Aufstieg geliefert. Dabei deutete nach 16 Minuten und Toren von Nassim Ben Khalifa (2) und Fabio Fehr alles auf einen GC-Sieg hin. Doch Kriens machte die Hypothek bis zur 59. Minute wett.

Etwas mehr als eine Viertelstunde vor Schluss brachte der eingewechselte Mychell Chagas die Gäste abermals auf die Siegerstrasse. Doch auch diesen Vorteil gaben die Hoppers noch aus der Hand. Nur wenige Sekunden nach dem 3:4 sorgte Liridon Berisha für den 4:4-Schlusspunkt in einem denkwürdigen Schlagabtausch.