In der 35. Runde der Challenge League schlägt Thun Vaduz nach verspielter 3:0-Führung mit 6:3. Sion gewinnt in Bellinzona mit 2:0.

Vaduz gleicht den Rückstand innert 15 Minuten (51./61./66.) aus, Thun stellt ihn später binnen 10 Minuten wieder her (84./88./93).

Damit steht Sion mit eineinhalb Beinen in der Super League, 3 Punkte und 14 Tore beträgt der Vorsprung auf Thun.

Thun hatte soeben seine 3:0-Führung fahrlässig verspielt und die Partie schien ihnen aus den Händen zu gleiten, als Vaduz-Spieler Sandro Wieser beim Stand von 3:3 seine zweite gelbe Karte der Partie sah (80.). 15 Minuten später hiess 6:3 für den FC Thun. Sions rechnerisch definitiver Aufstieg vertagt sich auf den letzten Spieltag.

Legende: Dieses Bild gab es am Freitag gleich 6-fach Jubelnde Thun-Spieler nach einem Tor. Freshfocus/Claudio De Capitani

Vaduz animiert nach der Pause

Bereits in der 7. Minute hatten die Gastgeber ein erstes Mal jubeln dürfen. Ein Slapstick-Eigentor, bei dem am Ende Liridon Berisha den Ball ins eigene Tor beförderte, brachte die Gastgeber in Führung. Er war bereits das 3. Eigentor von Berisha in dieser Saison. Zur Pause erhöhten die Thuner auf 3:0, wobei Marc Gutbub als Doppeltorschütze glänzte.

00:34 Video 3. Eigentor der Saison: Vaduz' Berisha wieder Unglücksrabe Aus Sport-Clip vom 17.05.2024. abspielen. Laufzeit 34 Sekunden.

Die Partie schien entschieden, die endgültige Aufstiegsentscheidung auf den letzten Spieltag vertagt. Die Gäste aus Liechtenstein kamen wie verwandelt aus der Kabine. Seifedin Chabbi verkürzte mit einem Doppelpack (51./61.) auf 2:3 aus Sicht der Gäste, 5 Minuten später erzielte Lars Traber den Ausgleich. Doch das letzte Wort hatten die Berner Oberländer.

Doppelter Sorgic

Für Sions ungefährdeten 2:0-Sieg im Tessin sorgte Dejan Sorgic, der in Bellinzona beide Tore erzielte. Mit seinen Saisontreffern 13 und 14 rückt der Stürmer nun an die Spitze der Torschützenliste vor. Obwohl die Rückkehr in die Super League noch nicht ganz in trockenen Tüchern ist, feierten die Walliser mit dem mitgereisten Anhang. Ihr Vorsprung beträgt vor dem letzten Spieltag 3 Punkte und 14 Tore auf den Barrageplatz mit dem FC Thun.

Die anderen Spiele

Der FC Wil gewinnt auf dem Brügglifeld klar mit 4:0, überholt damit den FC Aarau und liegt nun auf Platz 5. Xamax schlägt Nyon zu Hause ebenfalls mit 4:0, Absteiger Baden holt in Schaffhausen nach 0:2-Rückstand ein 2:2.

Letzter Spieltag

Am Pfingstmontagnachmittag findet der letzte Challenge-League-Spieltag statt. Mit einem Punkt im Heimspiel gegen Schaffhausen ist Sion der Aufstieg definitiv nicht mehr zu nehmen, Thun gastiert in Wil.