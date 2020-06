In 10 Tagen geht es im Schweizer Fussball wieder um Zählbares. In der Zeit bis dahin arbeiten die Teams aus der Super und Challenge League im Training an der Fitness und in Testspielen daran, die Wettkampfform nach mehr als 3 Monaten möglichst schnell wieder zu finden.

Die Leute haben den Duft des Fussballs regelrecht inhaliert.

Zu einer Premiere kam es dabei am Dienstag in Niederhasli. Beim Test zwischen Rekordmeister GC und Kriens (3:1) über zweimal 50 Minuten wurden erstmals seit Beginn der Corona-Krise in der Schweiz wieder Zuschauer zu einem Spiel zugelassen.

150 Zuschauer auf der Tribüne

Zwar ging es um nichts, es durften nur 150 Fans auf die Trainingsstätte der Hoppers und die Abstandsregel auf der Tribüne galt ebenfalls. Und trotzdem war die Stimmung gut: «Die Leute haben den Duft des Fussballs regelrecht inhaliert. Man sah ihnen an, wie gross die Freude war», so GC-Kommunikationsleiter Adrian Fetscherin.

Um die Wurst geht es für GC erstmals am 19. Juni gegen Aarau wieder. Die hochambitionierten Zürcher haben dann noch 13 Runden Zeit, das punktgleiche Vaduz zu überholen und den Sprung auf Platz 2 – der zur Relegation gegen den 9. der Super League berechtigt – doch noch zu schaffen.

(Wohl) mit Kadar bis zum Saisonende

Geführt wird der Rekordmeister bis zum Saisonende wohl von Interimstrainer Zoltan Kadar. Sportchef Bernard Schuiteman erklärte am Rande des Testspiels gegenüber SRF jedenfalls: «Wir haben ein super Trainerteam und sind sehr zufrieden mit der Konstellation, wie sie jetzt ist. Kadar hat einen hohen Stellenwert bei uns im Klub. Er wird bei uns sicher auch in Zukunft ein Thema sein.»