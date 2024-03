Alex Frei ist nicht länger Trainer des FC Aarau. Wie der Challenge-Ligist am Montagmorgen mitteilte, wurde der Vertrag mit sofortiger Wirkung aufgelöst. «In den letzten Wochen und Monaten wurde mir bewusst, dass ich nicht mehr die Kraft und Energie habe, meiner Leidenschaft als Trainer vollumfänglich nachzukommen.», lässt sich Frei im Communiqué zitieren.

Legende: Seine Ära bei Aarau ist vorzeitig zu Ende Alex Frei. Keystone/Urs Flüeler

Sturm auf Schiri-Kabine und Mittelfinger-Geste

Sandro Burki, CEO bei den Aarauern, bedankte sich beim Trainer: «Wir respektieren den Entscheid von Alex und danken ihm für seine wertvolle und stets höchst professionelle Arbeit.» Zuletzt hatte der 44-jährige Basler immer wieder neben dem Platz für Schlagzeilen gesorgt. Nach dem Challenge-League-Spiel in Schaffhausen (1:1) war er in die Schiedsrichter-Kabine gestürmt. Anfang Februar war Frei für eine obszöne Geste in Richtung der Zuschauer in Baden für drei Spiele gesperrt worden.

In der vergangenen Woche hatte der Blick verkündet, Frei verlasse die Aargauer zum Saisonende. Nun endet die Zusammenarbeit gar noch früher. Der Nati-Rekordtorschütze hatte den FCA im letzten Sommer übernommen. Aktuell liegt man in der Challenge League auf Rang 3, hat aber bereits 17 Punkte Rückstand auf den zweitplatzierten FC Thun.