Am Freitag duellieren sich die Klubs in der Challenge League. Glorreiche Zeiten wie unter Hitzfeld und Fringer liegen weit zurück.

Legende: Meister 1993 Trainer Rolf Fringer und Stürmer Petar Aleksandrov feiern mit Aarau den Titel. Keystone

Mit Aarau und GC treffen am Freitag 2 frühere Meister aufeinander. Es ist das Duell des Tabellenführers gegen den ersten Verfolger. Dies allerdings nicht in der Super League, sondern nur in der Challenge League.

Die einstigen Top-Klubs sind derzeit weit von der nationalen Spitze und den glorreichen Zeiten entfernt. Zeiten, an denen 2 Trainer entscheidenden Anteil hatten:

Ottmar Hitzfeld: Der Deutsche übernimmt den FCA 1984 und führt die Mannschaft gleich in seiner 1. Saison zum Cupsieg und zum Vizemeistertitel. 1988 verlässt er die Aargauer und wechselt an die Seitenlinie von GC. Mit den Zürchern feiert er nicht weniger als 4 Titel (Meister 1990 und 1991, Cupsieger 1989 und 1990).