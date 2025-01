Thun peilt die Rückkehr in die Super League an. Der Auftakt zu diesem Unterfangen gelang nach der Winterpause. Mauro Lustrinellis Team schlug Vaduz 3:1. Die ersten beiden Saisontore von Nils Reichmuth (41./46.) brachten die Thuner in der heimischen Arena auf Kurs, auf Vaduz' Anschlusstreffer durch Kaio Eduardo (56.) fand der FCT in der Person von Elmin Rastoder eine Antwort (67.).

Dadurch endete für das von Ex-Thun-Coach Marc Schneider trainierte Vaduz eine eindrückliche Serie. Zuletzt waren die Liechtensteiner zuvor Ende September gegen Étoile Carouge ohne Punkte geblieben.

Matchwinner Bobadilla

Ebendieses Carouge war lange erster Verfolger des FC Thun, doch nach dem 1:1 gegen Wil wurden die Romands von Aarau überholt, das nach einem 2:1 gegen Nyon nun mit vier Punkten Rückstand Rang 2 belegt. Zum Matchwinner avancierte Raul Bobadilla. Der Routinier wurde in der 79. Minute eingewechselt und traf in der Nachspielzeit mit seinem ersten Treffer im Aarau-Trikot zum Sieg. Xamax unterlag derweil zu Hause Stade-Lausanne-Ouchy 1:2.